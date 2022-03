Guerre en Ukraine : avec les milices ukrainiennes à Kiev

Il y a encore quelques jours, ils menaient une vie normale à Kiev. Désormais, ce sont eux qui contrôlent et surveillent les abords de la capitale. Avec des pneus, des poutres et des camions de chantier, ces civils volontaires construisent des barrages de fortune sur les routes pour freiner l'ennemi. Deux hommes ont accepté de nous emmener dans l'unité de leur quartier au Sud de la ville. Une livraison d'armes et de munitions vient d'arriver. De leur propre aveu, ils n'en ont pas assez. Ces citoyens-soldats veulent faire passer un message devant nos caméras : ils n'ont pas peur. "Quand on va se mettre à se battre, ce n'est plus l'Ukraine qui voudra rejoindre l'OTAN, c'est l'OTAN qui voudra rejoindre l'Ukraine". Beaucoup d'entre eux n'avaient jamais tenu une arme de leur vie. Leur rôle est de "repérer et ralentir les tanks, puis appeler les forces spéciales pour les détruire". Depuis le début de la guerre, le nombre des membres de cette unité de la défense territoriale ne cesse d'augmenter. TF1 | Reportage M. Guiheux, V. Subotovski, F. Le Goïc