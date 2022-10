Guerre en Ukraine : avec les Russes qui partent au front

Elles sont une poignée à attendre devant une grille, accompagnant leurs fils au centre de recrutement. Des mères comme Valentina, fière, dit-elle, mais inquiète. Son fils de 28 ans a suivi une formation de parachutiste et fait partie des réservistes appelés par l'armée russe. Nous sommes à Rostov-sur-le-Don, la ville russe se trouvant aux portes de l'Ukraine. En ville, les affiches de recrutement et les camions de l'armée sont omniprésents. Le Donbass n'est qu'à une heure et demie. Passés la frontière, nous croisons des camions de transport de troupe et de nombreuses pièces d'artillerie qui convergent vers le front. Nous sommes arrivés dans la nuit à Donetsk. Des milliers de réservistes passeront par ici, avant de renforcer l'armée et les groupes de volontaires. Alexander Borodai, parlementaire russe, organise leur recrutement et attend l'arrivée des nouveaux appelés. Ces recrues vont d'abord prendre la place des soldats dans les villes, ils ne partiront pas au front. C'est le même discours au sommet de l'État. Le ministre de la Défense affirme que les réservistes seront déployés sur les lignes arrières. Officiellement, 300 000 hommes vont être envoyés ici en Ukraine. TF1 | Reportage J. Garro, G. Parrot, E. Dabbakh