Guerre en Ukraine : avec les séparatistes pro-russes aux portes de Marioupol

Comme l'explique Liseron Boudoul, des tirs ont été entendus depuis cet après-midi sur Marioupol. Il s'agit notamment de tirs d'artillerie, de canons, ou encore de fusées. Ainsi, la pression des forces russes continue sur la ville ukrainienne. En outre, la route où notre envoyée spéciale se trouve, l'un des trois axes d'accès à Marioupol, est complètement vide. Nos reporters n'y ont vu que deux familles arriver de Marioupol aujourd'hui. Ces deux familles sont accueillies dans une tente installée à proximité de ladite route. Parmi ces arrivants, se trouve un homme, venu avec sa mère et son petit garçon. Ce dernier a raconté à nos journalistes qu'il avait mis huit heures pour faire une trentaine de kilomètres dans des conditions extrêmement difficiles. Selon cet homme, un petit drapeau blanc était accroché à sa voiture. Mais malgré cela, quand il a voulu traverser un check-point côté ukrainien, des hommes lui auraient tiré dessus et auraient tiré en direction de sa voiture. Donc, on comprend bien qu'il est extrêmement compliqué et dangereux pour les habitants de Marioupol de quitter cette ville qui est complètement assiégée et encerclée. T F1 | Reportage L. Boudoul, G. Parrot.