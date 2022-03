Guerre en Ukraine : ce qu'a dit Emmanuel Macron

L'heure est grave. Une quinzaine de minutes d'allocution depuis l’Élysée. Le drapeau ukrainien, se trouve à côté des drapeaux français et des Européens. La guerre déclenchée par la Russie durera. Emmanuel Macron avait déjà prévenu. Ce soir, il le redit. La fin du conflit est encore loin. Ces derniers jours, le président français s'est entretenu avec le maître de Kremlin veut rester en contact autant qu'il le peut avec Vladimir Poutine. Mais ce soir, c'est une guerre injustifiable. "Le président Poutine a choisi la guerre", a-t-il affirmé. La Russie n'est pas agressée, elle est l'agresseur. Les sanctions prises contre la Russie d'une ampleur inédite pour toucher au cœur l'économie du pays ne seront pas sans conséquences sur l'économie française. Hausse des prix du gaz, du carburant, pouvoir d'achat, ce soir, le chef de l’État annonce qu'un plan de résilience sera prochainement présenté par le Premier ministre pour accompagner tous les secteurs touchés. Une guerre qui a obligé les centaines de milliers de réfugiés ukrainiens à fuir. Ces hommes et ces femmes seront accueillis partout en Europe, avec des règles de répartition et la France prendra toute sa part. Enfin, concernant les ressortissants français toujours présents en Ukraine, pour des raisons de sécurité, le gouvernement refuse de dévoiler leur nombre, mais tout est fait sur place pour les aider à partir. Un changement d'époque dit ce soir le président français, une guerre qui obligera l'Europe à se transformer rapidement pour qu'elle soit plus souveraine et plus indépendante. T F1 | Reportage M. Chantrait