Guerre en Ukraine : ces familles qui fuient les bombes à Irpin

C'est sans doute leur dernière chance de partir, sous le pont détruit d'Irpin. Les plus faibles sont portés à bout de bras, sur des brancards mais aussi dans des brouettes. C'est une fuite en catastrophe, par tous les moyens. Dans la vidéo en tête de cet article, cette octogénaire, blessée à la jambe, est transférée dans le coffre d'une voiture après avoir été portée sur des kilomètres par des religieux de sa ville. Sous le pont, une petite fille se retourne vers nous. Kira, 5 ans, vient de quitter avec sa mère, Tatiana, une ville occupée par l'armée russe depuis douze jours. Son mari est parti devant. Désorientée, elle monte dans la première ambulance disponible pour une direction inconnue. Comme Tatiana, plus de 100 000 habitants de la banlieue ouest de Kiev sont poussés à l'exil à cause des combats. La mère de famille continue son voyage dans un bus en direction de la gare de Kiev. Avec elle, une cinquantaine de réfugiés à bout de forces. Toute la famille se retrouve à la gare. Tatiana, sa fille, sa mère et son mari, imaginent prendre un train pour l'ouest de l'Ukraine. Mais en apprenant que les métros roulent encore, ils décident de s'installer chez une tente qui vit en banlieue. Vitali, le père de famille, a le cours lourd. Sa priorité est de mettre sa famille à l'abri avant de rejoindre les combats dans sa ville natale. Ce soir, ils dorment tous dans une zone sure d la capitale sans savoir où s'arrêtera leur fuite. TF1 | Reportage B. Christal, S. Souary, R. Roiné