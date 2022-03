Guerre en Ukraine : ces Français qui ont décidé de rester coûte que coûte

Pascal est chef d'entreprise à Kiev. Il a profité de quelques instants de répit dans la capitale ukrainienne pour sortir prendre l'air. Comme tant d'autres, Pascal aurait pu tirer parti de l'accalmie pour s'en aller, mais il ne laissera pas son fils. Il dit avoir décidé de rester à Kiev parce que son fils est Franco-Ukrainien. Et ce dernier désire aider ses camarades à résister à travers des actions humanitaires. Christophe voulait lui aussi aider ses camarades ukrainiens. Il nous avait envoyé des images de Krementchouk il y a quelques jours pour appeler à l'aide. Aujourd'hui, son amie ukrainienne a trop peur. Ils partent à contrecœur, en décrivant "une situation extrêmement difficile" pour avoir dû laisser tous les gens et les amis qui lui ont ouvert les bras. Il n'ose même pas imaginer la difficulté qu'ont ressenti les centaines de milliers d'Ukrainiens qui ont tous laissé des amis derrière eux. Alors que la menace grandit sur Odessa, David, un entrepreneur-boulanger, a pris ses dispositions. Pour rester, ce Français d'une cinquantaine d'années a déménagé. Un studio en plein centre-ville lui a été prêté par un ami parce qu'il habite en bord de mer. Un lieu où des défenses et des mines ont été installées. Ce dernier nous explique aussi qu'au loin, on voyait des bateaux russes. Ce soir, alors même que Jytomyr connaît une nouvelle nuit agitée, Jacky veut continuer à témoigner. Dans une vidéo qu'il vient de nous adresser, il explique : "à 16h50, l'aéroport de Jytomyr Ozerne était à nouveau la proie des flammes. Alors, cette situation est angoissante et ce qu'il y a surtout, c'est la fatigue qui s'accumule. La fatigue de tous les jours, la sirène qui retentit à chaque instant et qui nous empêche de prendre du repos." T F1 | Reportage M. Croccel, M. Debut, L. Renault.