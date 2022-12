Guerre en Ukraine : combats intenses autour de Bakhmout

Il suffit d’évoquer son nom en Ukraine, aussitôt les visages se ferment. Bakhmout, devenu synonyme d’enfer où le silence n’existe plus. À l’entrée de la ville, notre équipe a croisé une habitante terrorisée, sur le départ. L’immense majorité des habitants a déjà fui. Bakhmout est une ville martyrisée par cinq mois de combats toujours plus intenses. Avec leurs canons datant de l'ère soviétique, ces Ukrainiens font ce qu’ils peuvent pour contenir l’offensive des soldats russes. “Aux yeux des Ukrainiens, cela ne fait aucun doute, l’acharnement extrême des Russes dans cette bataille de Bakhmout, c’est le signe qu’ils entendent prendre ici une revanche après le retrait de Kherson”. Sur ce champ de bataille, grêlés par les obus, les ukrainiens disent subir des assauts incessants et suicidaires, menés par des prisonniers russes recrutés par la milice Wagner. Au prix de pertes colossales, les Ukrainiens n’ont d'autres choix que de résister pour empêcher une avancée russe dans le Donbass. TF1 | Reportage E. Lefebvre, L. Lassalle, A. Pocry, K. Yaremenko