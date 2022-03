Guerre en Ukraine : combien de réfugiés la France peut-elle accueillir ?

Des larmes de soulagement, d'épuisement aussi. Des femmes, des enfants venus d'Ukraine par dizaines ont atterri ce jeudi après-midi à l'aéroport de Beauvais dans l'Oise. Olga qui vit à Paris est allée chercher ses deux fils restés bloqués à Lviv. Elle hébergera ses deux garçons dans son petit studio dans la capitale. Comme eux, près de 1 000 déplacés ukrainiens sont arrivés en France depuis le début du conflit. Une partie d'entre eux trouvera refuge chez des particuliers qui offrent leur aide aux associations. On constate aussi des arrivées par cars entiers de certains réfugiés ukrainiens près de Lyon à Saint-Pierre-de-Chandieu (Rhône). Des associations et des collectivités territoriales se chargent de leur trouver des vêtements, des logements, des familles d'accueil qui ont accepté de les héberger pour une durée indéterminée. Concrètement, les mairies, les départements, les associations doivent répertorier le nombre de places et le type d'hébergement dont ils disposent, des informations recensées par les préfectures. Ce jeudi, le ministère de l'Intérieur précise que les dispositifs sont dimensionnés en conséquence et qu'aucune difficulté n'est identifiée. À Millau (Aveyron), des réfugiés vont arriver par dizaines dans les tout prochains jours. Pour le moment, deux familles de douze personnes ont été accueillies dans un gîte de la ville. L'Europe vient de valider un nouveau statut de protection temporaire qui permet aux réfugiés de séjourner jusqu'à trois ans dans leur pays d'accueil. TF1 | Reportage D. De Araujo, C. Abel, E. Bacot