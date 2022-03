Guerre en Ukraine : comment évacuer les civils ?

Quelques heures après le cessez-le-feu, le centre-ville de Kharkiv est un trou béant. Seules quelques façades sont toujours debout. Les bombardements ont cessé ce matin. Ils ont systématiquement anéanti administrations, monuments et quartiers résidentiels. Dans les couloirs de l'hôpital, des dizaines de civils racontent une nuit d'effroi. Alice a 24 ans. Elle est toujours à Kharkiv. Retranchée chez elle, elle ne croit ni au cessez-le-feu russe ni aux corridors. L'armée russe a promis l'ouverture de six corridors humanitaires au départ de quatre villes : Kiev, Soumy, Kharkiv et Marioupol. Mais quatre d'entre eux conduiraient les réfugiés ukrainiens vers la Russie ou vers la Biélorussie au nord. C'est l'option proposée aux civils de Kiev. Des milliers d'entre eux sont toujours retranchés dans des abris sous-terrains et restent pour combattre. Ces deux femmes refusent de prendre la route. Ceux qui ne peuvent pas combattre profitent du cessez-le-feu : les familles, les personnes âgées. À 10 km seulement de Kiev, les bombardements sont toujours en cours. Le maire affirme que les combats se poursuivent cet après-midi. La question des couloirs humanitaires était au centre des négociations cet après-midi entre Ukrainiens et Russes en Biélorussie. Les deux partis n'ont pas encore trouvé de terrain d'attente. TF1 | Reportage J. Devambez - J. Lacroix-Nahmias - P. Lormant