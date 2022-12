Guerre en Ukraine : comment la Marine française surveille les Russes

L'équipage va décoller dans quelques minutes. Émilien est tacticien aéronautique. Sa mission est de surveiller les airs et a mer à bord de cet avion que l'on appelle "Hawkeye", cela veut dire l'œil de faucon. Son énorme antenne circulaire peut capter des mouvements aériens ou maritimes à plusieurs centaines de kilomètres. Ce qui permet de garder un œil sur l'armée russe. Pourtant, le mouvement des bateaux et avions russes est particulièrement surveillé. Récemment, les avions de Charles de Gaulle sont patrouillés aux abords de l'Ukraine, notamment pour s'assurer que la Russie ne pénètre pas sur le territoire de l'OTAN. Et même loin de l'Ukraine, Charles de Gaulle reste sur ses gardes. Le risque, une incompréhension qui provoquerait une escalade. Quand les Russes sont trop proches, il faut les contacter directement. Ce type d'épisode a toujours existé, nous assure-t-on. Mais depuis un an, la vigilance est plus forte. Et le montrer permet de dissuader de toute attitude hostile. Car le porte-avions est une arme de guerre, mais aussi, de diplomatie. TF1 | Reportage B. Augey, R. Reverdy