Guerre en Ukraine : comment l'armée ukrainienne résiste dans le Donbass

Un lycée ukrainien a été bombardé par l'armée russe la veille. "Faites attention où vous marchez" : Ce soldat vient constater les dégâts et chercher un endroit sûr pour son unité. Mais l'artillerie russe n'a pas fini de bombarder. Les obus tombent toutes les 30 secondes. La Russie vient de lancer une dizaine d'attaques simultanées partout dans le Donbass. Aux abords de la ville de Lyssytchansk, la contre-offensive ukrainienne s'organise. Deux hélicoptères volent à basse altitude. Sur la route, une batterie de missiles ukrainiens se dirigent vers les zones attaquées. Cette guerre d'artillerie redouble de violences depuis deux semaines. "C'est notre quotidien, des frappes par millier". À Sievierodonetsk, où travaillent les soldats qui nous accompagnent, il faut courir de nouveau. Car l'armée russe tient les abords de la ville. Ici, elle piétine et ne parvient pas à enfoncer les lignes ukrainiennes. "Là, c'est la ligne de front. On les tient en respect, et croyez-moi, ils ne passeront pas". Les Russes n'avancent pas et restent sur leur position. À notre grande surprise, il y a encore des habitants dans cette zone de guerre. "On est plus que six dans cette rue". La ville comptait 100 000 habitants avant la guerre. Ceux qui ont refusé d'être évacués vivent dans des labyrinthes souterrains sans eau courante ni électricité. Dehors, les bombardements reprennent. L'État-major ukrainien affirme que des batteries de canons américain et français arriveront bientôt sur ce front. Ce soldat ukrainien nous affirme n'avoir que des armes légères pour le moment. "Le moral de notre troupe est très bon. On pense qu'on pourrait même repousser les Russes sans aide extérieure, mais ça prendrait du temps. Il y aurait donc plus de morts, civils et militaires". Dans les campagnes du Donbass en revanche, l'armée russe aurait investi plusieurs villages. L'issue de cette guerre d'artillerie reste incertaine. TF1 | Reportage B. Christal, G. Aguerre, E. Fourny, I. Zakharenko