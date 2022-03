Guerre en Ukraine : comment se passer du gaz russe ?

Nous trouvons, dans la vidéo en tête de cet article, l'un des gazoducs russes qui approvisionnent la France et dont il va peut-être falloir se passer en cas d'embargo. Si cela arrive, de quels autres gazoducs disposons-nous ? L'autre fournisseur principal, c'est la Norvège. La France y est directement connectée avec un gazoduc qui arrive à Dunkerque. Nous pourrions aussi nous fournir un peu plus en gaz algérien. Et par ces tuyaux, on peut en faire passer beaucoup plus. Ce qui a lieu en période de pic de consommation pendant l'hiver. "En théorie, on a la possibilité de substituer le gaz russe. Maintenant, la France s'inscrit dans un système européen. Et donc, il faut aussi prendre en compte les besoins des pays européens", affirme Marie-Claire Aoun, directrice de la prospective Teréga, enseignante à l'Université Paris Dauphine-PSL, Paris (16e). Il y a aussi d'autres gazoducs qui arrivent en Europe. Mais ils sont plus petits. La solution la plus efficace est-elle alors d'importer plus de gaz par bateaux ? Clairement, oui. Des méthaniers transportent du gaz naturel liquéfié. Et la France dispose de trois ports importants pour en recevoir, en provenance des États-Unis, d'Australie et du Qatar essentiellement. Ces pays qui peuvent nous en livrer plus mais pas assez pour compenser l'éventuel arrêt des livraisons russes, comme l'explique Nicolas Mazzucchi, chargé de recherches à la FRS dans la vidéo en tête de cet article. L'autre problème majeur, le gaz liquéfié coûte trois fois cher. Une solution qui serait économiquement très difficile. TF1 | Reportage P. Gallaccio, H. Massiot