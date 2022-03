Guerre en Ukraine : cyberguerre, l'autre offensive

Victor Diakov a grandi en Ukraine. Il habite en France depuis vingt ans. La guerre, il la suit sur internet. Il a retenu le message des autorités ukrainiennes, demandant aux gens de rejoindre la résistance par tous les moyens. Le sien, c'est son compte Twitter. Il y raconte les souffrances de ses proches restés au pays. Il dit lutter contre la désinformation russe et que c'est la seule chose qu'il peut faire pour soutenir et aider l'Ukraine. Victor Diakov est l'un des visages de ceux qui participent de près ou de loin à ce qu'on appelle la cyberguerre. Au cœur de la bataille, l'armée informatique d'Ukraine. Son groupe de discussion est ouvert à tous les volontaires. Ils sont plus de 200 000. Leur mission, pirater des sites russes. Leur fait d'armes, avoir rendu inaccessible, plusieurs heures, le site du Kremlin. C'était il y a deux jours. Un autre groupe dit s'être attaqué aux chaînes de télévision russes. Preuve à l'appui, une vidéo où on voit des images de la guerre diffusées à la place des programmes traditionnels. Celles que le Kremlin veut cacher à tout prix. Les Russes sont rompus à l'exercice. Ils ont aussi bloqué l'accès à de nombreux sites ukrainiens. Et les attaques vont parfois beaucoup plus loin. Par exemple, un groupe affirme avoir paralysé quelques heures le réseau ferroviaire biélorusse, pays allié de Vladimir Poutine. Une cyberattaque peut aussi être dévastatrice, car elle peut frapper partout. En 2015, l'une d'entre elles avait provoqué une coupure de courant géante dans l'Ouest de l'Ukraine. Les coupables sont des hackers russes selon les renseignements américains, mais la Russie a toujours démenti. T F1 | Reportage T. Jarrion, L. Kebdani, S. Deperrois.