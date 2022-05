Guerre en Ukraine : des drones sur le front

Cet homme est un bienfaiteur des soldats ukrainiens. À chacune de ses livraisons de matériels près du front, les combattants n'attendent qu'une chose : ces caisses noires. Ces drones n'ont pas été fabriqués pour la guerre, mais aujourd'hui, ils sont devenus une arme indispensable. Ce 26 mai, il va en livrer une vingtaine, tous financés par des dons. Repérer l'ennemi puis frapper. Les drones de combat sont la force de l'armée ukrainienne. Discret, le Bayraktar TB2 peut voler à 6 800 mètres d'altitude pendant 24 heures et à très grande vitesse. Voici les images d'un autre drone dit kamikaze, car il plonge sur sa cible. Fourni par les Américains, le Switchblade 300 pèse 2,5 kg et peut être déployé sur tous les terrains. L'armée ukrainienne manque d'aviation. Et même si ces drones ne remplaceront jamais un avion de chasse. Selon cet expert, leur usage permanent a permis de déstabiliser les stratégies russes. Détruire les drones ukrainiens devient une priorité de l'armée russe. Moscou prévoit de déployer ce canon destructeur de drones. Il n'aurait pas encore été repéré sur le champ de bataille. T F1 | Reportage I. Bornacin, F. Litzler