Guerre en Ukraine : des entreprises en guerre à Lviv

Il y a encore deux semaines, un hangar situé à Lviv était un terrain de jeu avec des armes factices. Désormais, il fait office de formation express. "Le but, c'est que si un jour, ils doivent se retrouver dans une zone de combats, ils ne se tirent pas dessus et ils sachent manier leurs kalachnikovs", explique Youri, directeur d'un terrain d'airsoft. Comme d'autres patron, Youri a transformé son activité. Ce militaire de réserve forme quotidiennement des dizaines de volontaires. Des mutations d'entreprises comme celle-ci, il en existe des centaines depuis peu en Ukraine. Exemple dans une usine familiale spécialisée dans la fabrication d'ustensiles de pâtisserie où Maxime le directeur a imaginé une barrière antichar innovante. Rares sont les pans de l'économie qui échappent à cet effort de guerre que ce soit pour permettre à la résistance ukrainienne de se battre ou tout simplement pour défendre le patrimoine culturel ukrainien qui pourrait être en danger. Depuis quelques jours, une entreprise qui installe d'habitude des panneaux publicitaires s'efforce désormais de protéger les monuments de Lviv. Chaque entreprise se réinvente pour soutenir la résistance qu'importe le secteur d'activité. Nous voici dans une imprimerie 3D. Sa spécialité les jouets pour enfants et les décorations de Noël, mais ça, c'était avant. " J'ai commencé par demander sur les réseaux sociaux, comment je peux aider. Alors des soldats m'ont demandé de créer un garrot, seulement avec une seule main", dit Marko Savytskyi, directeur, architecte en chef des projets Savytskyy design. Deux mille quatre cents garrots servant à stopper des hémorragies et fabriqués dans cette imprimerie sont en cours d'acheminement vers le front. TF1 | Reportage H. Dreyfus, D. Bordier, S. Roland