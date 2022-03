Guerre en Ukraine : des familles à la recherche de leurs proches à Irpin

Chaque arrivée de réfugiés est un nouvel espoir. Un homme ne quitte pas la route des yeux. Parmi les milliers de personnes évacuées, il espère enfin apercevoir sa fille. La jeune femme vit cachée dans la cave depuis une semaine. Elle vit à Boucha, une ville où les combats font rage. "La dernière fois que je l'ai eu au téléphone, c'était hier matin, puis je n'ai plus de nouvelles. Elle pleurait. C'était pour me dire que son mari avait été tué", se confie-t-il. Toutes les 5 minutes, un transport d'évacuation arrive et à chaque fois. Ils sont des dizaines à guetter sur le carrefour leurs proches évacués du nord de Kiev. La zone est bombardée ce matin. Un groupe attend le reste de la famille et commence à s'inquiéter. Quelques minutes plus tard, ils arrivent enfin. Les personnes évacuées embarquent dans des bus. Elles ne sont pas encore en sécurité. Huit personnes ont été tuées dimanche sur cette route. Il faut partir plus loin. TF1 | Reportage F. Litzler, A. Ponsar