Guerre en Ukraine : des Français toujours bloqués dans le pays

Cela devait être le plus beau jour de leur vie. Manuela Gendrot et son compagnon attendaient la naissance de leur enfant, conçu par GPA. Ils sont arrivés en Ukraine la veille de l'attaque russe et refusent de partir sans leurs enfants. Jean-Paul Lecourt, lui, souhaite plus que tout rentrer en France. Ses valises sont prêtes, mais impossibles de s'enfuir pour l'instant. Son appartement est en plein centre de la ville de Kherson. De sa fenêtre, il entend les combats. Jacques Mange non plus n'a pas osé prendre la route, car c'est trop dangereux. Alors, il reste dans son appartement à Kiev, avec un parking pour seul horizon depuis une semaine. Il sort de moins en moins car cela devient de plus en plus dangereux. Partir ou rester ? David Carbonnell préfère attendre. Il a quitté la France pour s'installer avec sa compagne dans le Sud du pays. Il suit au jour le jour l'avancée des combats dans la capitale. Tetyana Ogarkova, elle, a réussi in extremis à quitter Kiev il y a quelques heures. Elle part en direction de l'Ouest du pays. Elle est partie avec ses enfants et ses parents. Ils ont mis sept heures pour faire 150 kilomètres de route. Sa famille n'est pas encore sortie d'affaires. Ils reprendront leur périple le lendemain pour partir au plus loin des combats. T F1 | Reportage L. Merlier, M. Debut, J. Lacroix-Nahmias.