Guerre en Ukraine : des habitants de Kiev mobilisés pour faire vivre leur ville

Dans les supermarchés de la capitale ukrainienne, il n'y a pas de pénurie dans les rayons. En revanche, il manque du personnel. Beaucoup de salariés vivent en dehors de la ville et le trajet est devenu trop dangereux. Des habitants sont venus remplacer ces employés manquants, bénévolement. Certains d'entre eux disent avoir essayé de rejoindre la milice, mais ils n'ont pas été pris. Ils ont donc trouvé un autre moyen de se rendre utiles. Dans la capitale, la plupart des bureaux sont fermés, ainsi que tous les restaurants et presque tous les commerces. Quelques stations de service sont toujours ouvertes à Kiev, mais on les compte sur les doigts d'une main. Alors, forcément, il y a du monde. Nos reporters ont interrogé un pompiste, ce dernier dit être un volontaire. Ses amis travaillent aussi dans la station service. Alors, il aide pour qu'il n'y ait pas trop d'attente et pour éviter la panique. Même sans prendre les armes, beaucoup d'habitants veulent rester pour se rendre utiles dans la vie, mais à leurs côtés, il y a aussi ceux qui ne peuvent pas partir. Nos journalistes ont par exemple croisé Martin dans un des rares cafés encore ouverts. Cet Ukrainien s'occupe de sa grand-mère de 90 ans. Il ne veut pas l'abandonner. À Kiev, les habitants espèrent que la ville ne deviendra pas un champ de bataille, mais chacun préfère s'y préparer. T F1 | Reportage F. Litzler, A. Ponsar.