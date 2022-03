Guerre en Ukraine : des habitants de Marioupol privés de tout depuis des jours

Ces images sont les seules que nous avons pu nous procurer de Marioupol. C’était samedi. Oleksiy, un habitant pris au piège d’une ville assiégée, filme son immeuble éventré, l’impact des frappes russes sur la fenêtre de son appartement. C’est sa sœur et son beau-frère qui nous ont transmis ces vidéos. Ils vivent en Autriche. Et depuis 48 heures, ils n'ont plus aucun signe de vie de leur famille. Nadiia Panchenko a reçu ces vidéos lors de leur dernier échange. Elle ne sait rien de leur état de santé, ni même s’ils sont toujours en vie. Impossible de joindre qui que ce soit à Marioupol. Tous les réseaux Internet et téléphonique sont coupés. Comme la famille de Nadiia , 200 000 habitants sont actuellement bloqués à Marioupol. Les évacuations ont été suspendues à deux reprises. Diana Berg est l’une des rares qui a pu s’échapper à temps. Elle et son mari conduisent depuis deux jours. Il faut s’éloigner autant que possible de cette ville dont il ne reste plus grand chose. Pour rejoindre le centre de l’Ukraine, il faut passer par Zaporijjia où une centrale nucléaire est tombée aux mains des Russes. Les images sont rares. les témoignages tout autant. Mais Ilya Osheka, un employé, nous a fait parvenir ce message : "Ils nous tiennent en otage. Mais pour l’instant, ils ne tirent pas. Il n’y a pas d’explosion”. Comme à Marioupol, Zaporijjia rencontre, à son tour, des problèmes d’approvisionnement en eau. T F1 | Reportage D. de Araujo, M. Verron, M. Debut