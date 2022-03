Guerre en Ukraine : des manifestations contre les soldats russes à Kherson

Kherson ce matin, comme tous les jours, les habitants manifestent pacifiquement contre l'occupant russe et approchent des soldats. Mais aujourd'hui, c'est un déferlement de tirs de sommation et de gaz lacrymogènes. Une autre vidéo dans le reportage en tête de cet article montre un angle différent. Il est écrit en bas de l'écran : "on tire sur des civils". On voit des Ukrainiens jeter des pierres aux soldats et l'un d'eux répliquer en tirant en l'air. Certaines sources font état de plusieurs blessés. Sur les vidéos que nous avons examinées, un homme âgé a été touché à la jambe. Les habitants sont pris aux pièges d'une ville occupée. "À Kherson, il y a un couvre-feu de 20h à 6 h du matin. Il est impossible de quitter la ville, et même la région. On est totalement assiégés", déplore une habitante. La vice Première-ministre de l'Ukraine, Iryna Vereschuk, nous affirme que les Russes refusent un corridor humanitaire. Une vidéo officielle russe montre une distribution de nourriture dimanche à la gare. Un habitant explique que peu d'habitants l'acceptent, une manière de résister. "La plupart des gens, heureusement, ne prennent rien. Kherson reste ukrainienne", dit-il. À part les manifestations, aucune image de Kherson. Les habitants décrivent un quotidien rythmé par les bombardements et le manque de nourriture. TF1 | Reportage F. Agnès, M. Debu