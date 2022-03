Guerre en Ukraine : des pompiers français à la frontière polonaise

Ils connaissent par cœur le secours à la personne, les terrains difficiles, l'urgence. Mais, cette mission en Pologne, ces pompiers français l'appréhendent particulièrement. Partis de Saint-Etienne, ils viennent d'arriver sur un camp de réfugiés et très vite, ces Ukrainiens ont roulé trois jours depuis Kharkiv où leur voiture a été touchée par des balles perdues. Cette femme âgée est blessée au visage et en hypothermie. Elle doit être prise en charge au plus vite. Les blessés peuvent être partout. Dans ces bus où encore parmi les familles qui passent la frontière à pied. Ces médecins israéliens installés au poste frontière prennent en charge une centaine de personnes par jour. Des professionnels et des bénévoles venus apporter leurs aides comme François qui a roulé pendant 17 heures depuis Valenciennes. La population ukrainienne qui passe la frontière est particulièrement vulnérable. Il y a beaucoup de personnes âgées et d'enfants en bas âge. T F1 | Reportage S. Chevallereau, Q. Trigodet