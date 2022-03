Guerre en Ukraine : des ressortissants français vont être rapatriés par voie aérienne en Pologne

À Kiev, un convoi a été organisé pour exfiltrer les Français qui sont encore sur place. Plusieurs cars ont été affrétés avec des passagers dont les visages sont marqués mais qui sont soulagés. Une cinquantaine de ressortissants français sont partis de L'hiv et qui sont arrivés en Pologne, il y a quelques minutes. C'est la fin d'un long cauchemar pour les passagers de ce bus qui vient d'arriver. Ils disaient leur soulagement lorsqu'ils étaient à la proximité de la frontière polonaise. "C'est la délivrance d'être entré au sein de l'Union européenne et de pouvoir profiter, bénéficier de ce pont aérien", disent-ils. Parmi ces Français, il y a une partie qui va rentrer dès ce jeudi soir vers la France. Et puis, il y a une autre qui va dormir à Varsovie avant d'être rapatriée dans les jours à venir. L'ambassade de France en Ukraine travaille déjà sur l'organisation d'autres convois afin de rapatrier des Français qui sont encore à Kiev ou dans d'autres villes. TF1 | Duplex C. Hurel