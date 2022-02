Guerre en Ukraine : en direct de Kiev

Michael Guiheux fait part de la situation à Kiev ce soir. "Il y a quelques minutes, on a entendu une série de grognements qui ressemblaient à des explosions assez lointaines. Signe peut-être que les combats sont en train de se rapprocher. On a aussi vu un convoi militaire passer avec, sur l'un des camions, des missiles anti-aériens", rapporte-t-il. "Le paradoxe c'est que les rues sont assez calmes autour de nous. Les gens sont calfeutrés chez eux. Il y a un couvre-feu qui est en cours et qui est une particularité à Kiev. C'est un héritage de la Guerre froide. Il y a plus de 5 000 abris anti-bombardements. Pour beaucoup, les gens les ont préparés et attendent devant les informations avec certainement beaucoup d'inquiétude ce soir", poursuit-il. TF1 | Duplex M. Guiheux