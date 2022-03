Guerre en Ukraine : en patrouille avec la police à Kiev

Des civils interpellés en pleine rue, soupçonnés d'êtres des espions à la solde de la Russie. Ces scènes deviennent courantes en Ukraine, comme nous le constatons en suivant une patrouille à Kiev. Très vite, deux hommes sont encerclés et questionnés. Ils prenaient des photographies d'un immeuble touché par une frappe russe. L'un des deux suspects est Américain. Il porte une réplique de gilet pare-balles et dit être là pour soutenir le peuple ukrainien. Nous avons rencontré l'homme qui dirige les renseignements de la police en Ukraine en pleine guerre. Ancien des forces spéciales, vétéran de la guerre de Donbass, le Colonel Evgeny Zhukov a sous ses ordres 19 000 hommes prêts à lutter contre l'armée russe si elle rentre à Kiev. Nous repartons en patrouille avec ces hommes. Cette fois-ci, la mission est différente. Ils doivent sécuriser un site bombardé quelques heures plus tôt devant la ville d'Irpin, attaqué par les Russes. Le site est encore en flamme et les premiers civils évacués se présentent. En collaboration avec l'armée, les policiers assurent le contrôle des véhicules où s'entassent les réfugiés jusque dans les coffres. Éloigner les civils du front, assurer leur sécurité, les nourrir parfois, voici les nouvelles missions de la police. Dans cette zone bombardée, près de 3 000 civils sont évacués chaque jour vers la capitale ukrainienne. TF1 | Reportage B. Christal, C. Souary, R. Roiné