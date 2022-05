Guerre en Ukraine : en patrouille avec les policiers de Kharkiv

Roulé à 120km/h au centre-ville est parfois une nécessité en temps de guerre. "On est sur un pont. C'est dangereux parce que les Russes peuvent le bombarder à tout moment", a expliqué l'un des policiers. Durant la guerre, il est interdit de sortir de 6h du soir à 7h du matin à Kharkiv. Pour la police, ceux qui violent le couvre-feu sont des suspects. "On cherche ceux qui espionnent au profit de la Russie. Ceux qui pourraient leur dire où sont les derniers civils ou bien les renseigner sur nos positions militaires et sur les check-points", a-t-il indiqué. La patrouille vient de repérer un homme assis sur le bas-côté. Il est au téléphone, ce qui le rend encore plus suspect aux yeux des policiers. Il semble alcooliser et n'a aucune raison d'être là. Son sac est fouillé, mais surtout le contenu de son téléphone qui intéresse la police. "On vérifie s'il est en contact avec des réseaux pro-russes et s'il a pris des photos de position militaire sensible en Ukraine", a-t-il dit. Malgré ses protestations, il est vite emmené au poste de police par une autre équipe venue en renfort. La police de Kharkiv dit avoir identifié 200 espions potentiels depuis le début de la guerre. Depuis le début de la guerre, la police et l'armée ukrainienne travaillent main dans la main. L'administration ne s'est pas effondrée. Elle est toujours en capacité de venir en aide à la population. En revenant le lendemain au même endroit, nous découvrons la banlieue nord de Kharkiv après plus de deux mois de bombardement. Des centaines d'habitations sont incendiées ou éventrées. Tous les commerces sont fermés. Il ne reste ici que des personnes âgées isolées. La police leur donne de quoi survivre. Aucune organisation humanitaire ne s'aventure dans ces quartiers bombardés quotidiennement. La police a aussi pour mission d'empêcher le chaos et les pillages. L'armée russe recule peu à peu vers le Nord. Les civils qui ont fui reviendront donc tôt ou tard chez eux. TF1 | Reportage B.Christal, G. Aguerre, E. Fourny