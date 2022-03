Guerre en Ukraine : et si la Russie coupait Internet ?

Début février, un internaute publie cette carte que l'on voit dans la vidéo en tête de cet article. En jaune, l'endroit où des bateaux militaires russes sont en exercice. Il note que c'est juste en dessus de sept câbles sous-marins, vitaux pour le fonctionnement d'Internet. Officiellement, les Russes s'entraînent au tir comme le montrent ces images fournies par le Kremlin. Mais les Occidentaux les soupçonnent de faire du repérage pour peut-être couper les câbles. Simplement posés au fond de l'océan, pas plus grands qu'un tuyau d'arrosage, il est facile de les sectionner. Panne géante d'Internet, économie en partie paralysée, les dégâts seraient considérables. Depuis des années, la Russie aime manœuvrer là où ils sont nombreux. Il y a des câbles tout autour du globe, sur plus d'un million de kilomètres. Mais selon Jean-Luc Vuillemin, directeur des réseaux internationaux d'Orange, 80% du trafic Internet français passe par ce qui relie l'Europe aux Etats-Unis. Alors, si trois à quatre de ces méga-cables sous-marins venaient à être endommagés ou coupés, les conséquences sur le fonctionnement de l'Internet européen seraient majeures. Concrètement, l'accès à Google, Facebook, Amazon serait fin. Et des milliers d'usines, de banques, de commerces, pourraient ne plus fonctionner normalement. Une telle menace est-elle crédible ? La suite du reportage dans la vidéo ci-dessus. TF1 | Reportage T. Jarrion, C. Moutot