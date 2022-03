Guerre en Ukraine : fuir Kiev à tout prix

La gare centrale de Kiev est le point de départ d'un nouvel exode. Quinze trains quotidiens permettent aux civils de fuir la guerre. Alors que les combats se rapprochent, ils sont de plus en plus nombreux à quitter la capitale. "Il faut qu'on mette notre fille en sécurité, elle ne peut plus supporter les bombardements". "Les Russes ont tout détruit chez moi, j'ai dû quitter ma maison à pieds", témoignent-ils. Parmi les hommes, seuls ceux âgés de plus de 60 ans sont autorisés à partir. Les autres doivent rester pour combattre. Empêcher l'encerclement de Kiev est devenu l'objectif prioritaire de l'armée ukrainienne. La ville comptait trois millions d'habitants avant la guerre. Ceux qui restent dans des conditions difficiles se disent prêts à faire front. "Ce sont les Russes qui devraient avoir peur de nous, on est sur nos terres ici. C'est à eux de partir", lance une habitante. La plupart des magasins sont fermés. Il faut donc attendre pour se ravitailler. Mais il n'y a pas de pénuries. Seule la vente d'alcool est interdite sur tout le territoire en temps de guerre. Il est possible de quitter la capitale par la route au Sud. Mais ce soir, très peu d'Ukrainiens l'empruntent, comme si la ville se préparait à la résistance. "Tous les gens qui sont partis en voiture sont restés bloqués plusieurs jours dans les embouteillages". Il est aussi difficile de trouver de l'essence. Celle-ci est réservée aux forces combattantes dans la plupart des stations-services. TF1 | Reportage B. Christal, S. Souari, R. Roiné, I. Zakharenko