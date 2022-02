Guerre en Ukraine : Inquiétude pour l'économie mondiale

Depuis des semaines, les prix à la pompe ne cessent d'augmenter, et la guerre en Ukraine risque de ne rien arranger. "Ça nous inquiète. Le pouvoir d'achat a baissé", confie une senior. "Je sais que dès qu'il y a un conflit, le carburant va augmenter", déclare une femme. Ce matin, les cours du carburant pétrole ont dépassé le seuil symbolique des 100 dollars le baril. Certains experts pensent même qu'il pourrait grimper jusqu'à 125 dollars. La Russie est le troisième producteur mondial de pétrole. Conséquence inévitable à la pompe, les prix vont encore grimper. "On risque d'avoir des hausses significatives avec une augmentation qui pourrait aller à plus de deux euros le litre. C'est l'incertitude du conflit qui crée beaucoup d'inquiétude sur les marchés, et donc qui fait flamber les prix. Et cette situation risque de durer au moins jusqu'à la rentrée", explique Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste chez BDO France. Pour le gaz, c'est la même chose. La Russie est le premier producteur mondial et fournit aux Européens 40% de ce qu'ils consomment. Pour la France, ça n'est que 17%. Mais l'essentiel du gaz que nous importons est acheminé par gazoduc qui traverse l'Ukraine. S'il était endommagé pendant le conflit ou coupé pour éviter une explosion dans une zone de combat, les conséquences seraient inévitables. TF1 | Reportage F. Chadeau, A. Mersi, T. Valta