Guerre en Ukraine : Kharkiv, la deuxième ville du pays, au centre des combats

Nous empruntons la seule entrée de Kharkiv encore praticable par le Sud-Ouest. La deuxième agglomération d’Ukraine, sur laquelle flotte toujours le drapeau national, est en état de siège car les Russes sont tout autour. Et nous le constatons en arrivant au cœur de la ville avec ce QG en effervescence. Ici sont rassemblées tous les volontaires de la défense civile. Tous ceux qui veulent se battre. Dans une pièce se coordonne l’insurrection populaire qui vient épauler l’armée nationale et l’aider à lutter contre l’envahisseur. Des brassards de bande adhésive jaune, couleur de l’Ukraine, en guise de signe de reconnaissance sont distribués. Les caisses de cocktails Molotov sont aussi préparées à la hâte. “Des combats de rues sont possibles au cœur de l’agglomération, ces hommes et ces femmes aussi (parce qu’il y en a) se préparent avec tout le matériel possible, souligne Michel Scott, notre envoyé spécial sur place. Dans cette atmosphère de siège, les volontaires viennent de tous les horizons, comme Sergii Popov, patron d’une boîte d’import-export, qui vient de se muer en partisan. Cette semaine, il devait, à l’origine, la passer en voyage d’affaires en Europe de l’Ouest. Il avait rendez-vous notamment à Grenoble et à Bordeaux. La guerre est arrivée et le voici qui prépare dans cette pièce un poste de tir avec ses amis. Le siège de Kharkiv ne fait peut-être que commencer. Chacun est prêt à donner sa vie pour repousser l’ennemi même si l’affrontement doit finir au corps à corps. T F1 | Reportage M. Scott, G. Aguerre, A. Gaudin