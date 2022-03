Guerre en Ukraine : la bataille de Kherson et Marioupol

Kherson est entièrement sous contrôle russe. Les images qui nous parviennent de cette ville sont rares. La dernière en date, une vidéo du mercredi 2 mars 2022, filmée par un habitant. Cet homme est alors séparé de sa famille. En allant la rejoindre, il a trouvé refuge dans un garage. L'armée russe veut contrôler tout le territoire au Nord de la Crimée. De Kherson jusqu'à Marioupol, aux portes du Donbass pro-russe. Une zone commerciale de Marioupol a été bombardée pour couper les sources d'approvisionnement. Vadim Boïtchenko, maire de la ville, a fait savoir dans une vidéo que "des infrastructures essentielles ont de nouveau été endommagées". Ainsi, ils sont à nouveau sans électricité, sans eau, et toujours sans chauffage. Ce soir, le maire de Marioupol dénonce également une crise humanitaire et 36 heures de pilonnages continu, jour et nuit. Les quartiers résidentiels de cette ville d'un demi-million d'habitants ne sont pas épargnés. Et selon un témoin, les bombardements s'intensifient d'heure en heure. Dans la région, les Ukrainiens dénoncent, images à l'appui, l'usage de bombes à sous-munitions. Des morceaux blancs, vus dans notre reportage, en sont les restes. Interdites en 2010 par 108 pays, certains autres en fabriquent encore dont la Russie. Terrible pour le civil, car elles peuvent se transformer en champs de mines. T F1 | Reportage F. Agnès, A. Mainguet-Suarès.