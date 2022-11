Guerre en Ukraine : la bataille des drones

Ils s'approchent à une trentaine de kilomètres de Kherson. Ces hommes envoient, chaque jour, des drones d'attaque vers les positions russes. Leur première crainte est de subir une riposte immédiate . Leur arme : un drone de fabrication ukrainienne financé par des donations privées et équipé de trois kilos d'explosifs. Produits par une petite entreprise, ce drone peut voler à 400 mètres d'altitude et échapper à la défense anti-aérienne des Russes. Dans la tranchée, nous retrouvons son pilote, un vétéran de l'armée américaine. D'ailleurs, les renseignements fournis par les États-Unis, sont essentiels dans ce genre d'opérations. En quelques secondes, les obus atteignent la position russe. L'avantage qui permettrait de changer le cours du conflit", précise Benoît Christal, notre envoyé spécial sur place. D'ailleurs, voici les drones kamikazes russes qui détruisent l'artillerie ukrainienne dans ou encore ces drones fournis par l'Iran à Moscou qui visent les installations et usines ukrainiennes. Le mois dernier, l'Ukraine a riposté par cette attaque sans précédent. Une dizaine de drones maritimes et sous-marins comme celui-ci. TF1 | Reportage B. Christal, B. Bonne, P. Bouffard