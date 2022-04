Guerre en Ukraine : la bataille pour le Donbass a commencé

Tout est bon pour freiner l'avancée russe. Des mines antichars ont été placées derrière chaque bloc de béton à travers la route. Des arbres ont aussi été abattus. Cette fois, l'offensive sur le Donbass est bien lancée. Les zones d'habitation civiles sont sous les obus, comme cette maison frappée il y a moins d'une heure. Barvinkove est l'un des endroits où les troupes de Kiev tentent de bloquer l'avancée de l'ennemi. Mais en vérité, le rapport de force est déséquilibré. Sous une effigie de Vladimir Poutine pendue à une potence de fortune, ces hommes lancent un appel à davantage de soutiens de la part de l'occident. L'armée russe a lancé son attaque sur plusieurs fronts. Depuis Izium, elle vise aussi directement Kramatorsk. C'est entre ces deux villes que les civils sont pris au piège. Dans ce village, voici le seul point de ravitaillement, alors que l'eau et le gaz et l'électricité ne sont plus disponibles. Tout autour, ceux qui partent au combat savent que ce territoire sera difficile à protéger. Pour prendre la mesure de la progression des occupants, nous nous rendons plus au nord, du côté de Rubijne, au bout de ce chemin, on aperçoit la ville en proie à des combats de rue et au-dessus de laquelle s'élèvent des panaches de fumée. Les Russes en occupent déjà la moitié et ne comptent par s'arrêter là. L'objectif des Russes est de conquérir l'ensemble du Donbass. Ils ont rassemblé les moyens considérables afin d'écraser la résistance ukrainienne, en faisant tomber Kramatorsk, où sont installés les représentants civils et militaires des autorités de Kiev dans l'Est de l'Ukraine. T F1 | Reportage M. Scott, F. Petit