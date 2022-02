Guerre en Ukraine : la détermination de Vladimir Poutine à lancer l'offensive

Rien, personne n’a pu dissuader Vladimir Poutine de lancer l’offensive contre l’Ukraine. Après des semaines de tractations, après toute cette diplomatie, après toutes ces menaces de sanctions économiques proférées et brandies par les Occidentaux, Vladimir Poutine a quand même choisi l’option la plus radicale. Cette détermination du Kremlin, on la comprend en écoutant ces mots : “L’opération va durer le temps nécessaire”. Tout le monde le comprend, ici, à Moscou. Vladimir Poutine ne fixe aucune limite à cette offensive. Ce jeudi soir, on ne sait toujours pas jusqu’où ira l’armée russe. Et c’est ce flou, ce mystère qui lui permet, jusqu’ici, d’agir à sa guise. T F1 | Duplex J. Garro