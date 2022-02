Guerre en Ukraine : la réaction de l'opinion publique russe

À Moscou, c'est un jour presque habituel. Les douze millions d'habitants vont et viennent normalement. Mais lorsque nous tentons de leur parler de l'Ukraine, le premier réflexe est d'éviter le sujet, avec un sentiment mêlé entre inquiétude et indifférence. Dans l'une des rues centrales de Moscou, à deux pas de la place rouge, les gens vaquent à leur occupation, un peu comme si c'était une journée ordinaire, mais peu de Moscovites se sentent réellement en guerre. Nous avons interrogé des Russes sur les mots utilisés par Vladimir Poutine. Pour rappel, le maître du Kremlin accuse l'Ukraine d'être dirigée par des Nazis qu'il compte éliminer. Certains habitants semblent le croire, mais tout le monde ne reprend pas la rhétorique du pouvoir. D'autres s'inquiètent déjà des conséquences de cette offensive, notamment sur les prix de la nourriture, des médicaments et de l'essence. Ce conflit est suivi par des millions de Russes à la télévision. En direct, sur le terrain, les reporters suivent l'armée russe qui avance. Il n'y pas de contestation possible, ni dans ces journaux, ni dans la rue. Ce jeudi après-midi, quelques centaines de manifestants anti-guerre se sont rassemblés avant d'être vite arrêtés. Ce soir, la place rouge est bouclée et les rassemblements y sont interdits. T F1 | Reportage J. Garro, M. Merle.