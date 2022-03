Guerre en Ukraine : la Russie intensifie son offensive

Depuis le ciel, c'est l'une des rares vidéos des forces russes en action. Des images reçues avec des images floutées, mais nous ne saurons pas, ni où ni quand elles ont été tournées. Il n'y a aucune information sur la mission de ces hommes ni l'opération qui est en cours. Dan la ville de Kherson, au Sud du pays, des immeubles d'habitation sont la cible de tirs sans raison apparente. Et au centre de la même ville, ces images furtives de blindés semblent confirmer que cette ville de 300 000 habitants est tombée aujourd'hui. Cloitrés chez eux, des habitants arrivent quand même à tourner ces images. Le tir d'un blindé russe sur un objectif indéterminé. C'est dans le sud du pays que les lignes de front semblent avoir bougé. De Kherson à Marioupol, un porte-parole russe nous apprend que la jonction se serait faite entre les forces russes venues de Crimée et séparatistes du Donbass. Il n'y a ni image ni confirmation sur le terrain, sauf des dégâts un peu partout provoqués par des bombardements qui ne semblent pas seulement viser ou toucher des objectifs militaires. Des tirs et des opérations qui semblent se concentrer aujourd'hui également dans le Nord-Est de l'Ukraine. Dans certaines régions, les troupes russes ne semblent plus faire face à une opposition militaire. Quelques dizaines d'habitants vont pourtant trouver les moyens de contester et empêcher le passage de ce convoi russe dans un moment tendu. T F1 | Reportage A. Dubail, Y. Taoufik