Guerre en Ukraine : la solidarité des Polonais envers les réfugiés

La Pologne a déjà accueilli 250 000 Ukrainiens. Ils seraient encore des dizaines de milliers à attendre de l'autre côté de la frontière. Dans le camp de Przemysl, certains se tombent dans les bras après des jours d'inquiétude. Les autres, arrivent en Pologne sans connaître le pays, sans repère. Ces familles ukrainiennes passent la frontière polonaise. Et une fois sur place, des bénévoles leur proposent de l'aide. Principalement des trajets en voiture vers une autre frontière, une gare, un hôtel. On y retrouve des bénévoles polonais, tchèques ou encore allemands. Certains ont parcouru des centaines de kilomètres pour venir aider. À peine vidé, le bus qui transporte ces réfugiés ukrainiens repart, chargé de vivres, en direction du poste-frontière de Medyka. Là-bas, de jour comme de nuit, des familles passent la frontière à pied après avoir parcouru 35 kilomètres dans le froid. Pour leur venir en aide, les lieux d'hébergement se multiplient. Le plus grand centre d'accueil, ouvert près de la frontière, est un immense entrepôt de supermarché où des centaines de familles ukrainiennes vont passer la nuit. Des lits de camp y sont installés à la hâte. Ils seront tous occupés ce lundi soir, principalement par des femmes et leurs enfants. T F1 | Reportage S. Chevallereau, Q. Trigodet, B. Hacala.