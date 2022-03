Guerre en Ukraine : la vie dans Kiev, la capitale assiégée

En quelques poignées de secondes, le stock disparaît. À Kiev, la viande est l'une des denrées les plus rares. Des rayons entiers quasiment vides. Celui du pain diminue à vue d'œil. Trouver de la farine, du riz ou des pâtes relève du défi. Cette Américaine d'origine biélorusse prend tout ce qu'elle peut et affiche un flegme rare en ces temps. À Kiev, la plupart des magasins sont fermés et les rares ouverts sont pris d'assaut. Officiellement, pas de pénurie pour l'instant. Notre équipe a aussi tenté de retirer du cash, mais c'est très compliqué de trouver de l'argent liquide. Personne dans les stations essence et pour cause, les pompes sont presque vides. Ce chauffeur de taxi ne pourra bientôt plus travailler. Faute de carburant, les habitants se ruent à la gare. Les billets sont gratuits, mais c'est très difficile de trouver un train. Pour beaucoup, devoir quitter la capitale est un déchirement. Pour l'instant, fuir est une nécessité et jusqu'à présent, aucun train n'a été pris pour cible. TF1 | Reportage F. Agnès - F. Litzler - A. Ponsar - M. Guiheux