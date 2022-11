Guerre en Ukraine : la vie sans électricité

Il n’y a ni électricité ni eau, mais à écouter Nikita, l'appartement de sa belle-sœur sera presque luxueux car il y a au moins du gaz. Alors, depuis mercredi, il s’y réfugie avec sa femme et sa fille de six mois. Système D obligatoire alors que de nouvelles frappes russes ont plongé une bonne partie de l’Ukraine dans la pénombre depuis mercredi. Leur réserve d’eau : la baignoire. Qu’importe s’il faut être deux pour un simple lavage de main. “Alors que dans toute l’Ukraine, des spécialistes travaillent d’arrache-pied pour réparer les réseaux énergétiques, les Ukrainiens peuvent désormais s'appuyer sur ce qu’ils appellent des points d’invincibilité ouverts nuit et jour”. Des points de ravitaillements alimentés par des générateurs comme celui-ci en plein centre-ville à Dnipro avec de l’eau non-potable à disposition. À l'intérieur, des dizaines de téléphones sont branchés et connectés au Wi-Fi. Les enfants se réchauffent alors qu’il ne fait que quatre degrés à l'extérieur. Un étonnant sang froid en Ukraine où 4 000 centres similaires ont été mis en place en 24 heures. TF1 | Reportage E. Lefebvre, A. Pocry, K. Yaremenko