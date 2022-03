Guerre en Ukraine : l’ambassade de France transférée de Kiev à Lviv

L'ambassade de France en Ukraine va être transférée de Kiev à Lviv, la grande ville de l'ouest du pays. C'est aussi loin du front et loin des combats. L'ambassade ne quitte pas le pays, mais elle quitte la capitale. Elle est probablement poussée par une ombre qui menace depuis aujourd'hui. Une ombre qui prend la forme d'une gigantesque colonne de troupes russes longue de plusieurs kilomètres et qui se dirige droit vers la ville accompagné par de coups de semonce. Les explosions se multiplient ce soir autour de la ville. On les avait rarement entendues aussi proche. Les sirènes, elles, sonnent sans discontinuer ou presque depuis deux heures. Nous sommes au début de la cinquième nuit dans cette guerre, et à Kiev, elle promet d'être longue. TF1 | Duplex F. Litzler