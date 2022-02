Guerre en Ukraine : l'analyse de François Lenglet sur la possibilité d'un manque de gaz russe

À court terme, François Lenglet, spécialiste économie, estime que nous ne manquerons pas de gaz. Ayant visité les réserves françaises de gaz dans l'Oise. Il nous fait savoir que celles-ci sont à 30% de leurs capacités. Ce qui est un niveau tout à fait habituel à la fin de l'hiver. Selon ses explications, le vrai risque concerne l'automne 2022, car la crise ukrainienne intervient alors que les investissements mondiaux dans la production d'hydrocarbure, gaz et pétrole, se sont effondrés. Ils sont tombés de 700 à 350 milliards de dollars par an, divisé par deux sous la pression contre les émissions de carbone à cause du climat. Dans le même temps, notre spécialiste économie rappelle que l'Allemagne va arrêter complètement ses centrales nucléaires en 2023, ce qui la rend dépendante des importations. Elle s'est ainsi mise dans la gueule de l'ours russe. Et elle a entraîné l'Europe dans ses mâchoires. Ainsi, tout s'accumule. Crise géopolitique, capacité de production limitée, menace de sanctions sur les navires russes alors que la demande continue d'augmenter, ... Tout est réuni pour que les prix explosent, entraînant aussi celui de l'électricité.