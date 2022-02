Guerre en Ukraine : l'angoisse des habitants de Kiev face aux bombardements

Les sacs remplis de vivres, les bagages chargés à la hâte, ... Des milliers d'habitants ont afflué vers la gare toute la journée. Sur place, une très longue file d'attente s'est formée. Il faut au moins trois heures pour acheter un ticket et partir en train. Tous veulent quitter Kiev au plus vite. La journée a été marquée par le bruit des sirènes. À deux reprises, elles ont retenti. La première, à 7h, après une série de cinq explosions aux alentours de la ville. Dans les rues, les véhicules militaires sont de plus en plus nombreux. Heure après heure, les combats se rapprochent. Certains se déroulent à quelques dizaines de kilomètres. Des avions de chasse survolent Kiev. Les Russes ont conquis un aéroport aux portes de la ville. Les habitants qui sont restés, eux, se préparent. Les files d'attente se forment devant les distributeurs de billets et les pharmacies. Dans les magasins, tout le monde achète de l'eau, du riz et du pain. Désormais, il n'y a plus qu'à attendre, impuissant, de voir jusqu'où iront les troupes russes. Cette nuit, les rues de la capitale ukrainienne seront désertes. Les autorités viennent de décréter un couvre-feu. T F1 | Reportage M. Guiheux, F. Le Goïc.