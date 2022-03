Guerre en Ukraine : l’armée russe a-t-elle une stratégie adaptée à chaque ville ?

D’après Pierre Servent, l’armée russe adopte une stratégie adaptée à chaque terrain. “Elle compartimente le territoire. Poutine a deux fers au feu : un fer militaire très dur, très brutal. On l’a vu dans les reportages, notamment pour conquérir tout le Donbass. Faire tomber l’armée ukrainienne qui se bat pieds-à-pieds contre les différentes troupes russes qui sont là. Et essayer de construire un continuum territorial jusqu’à la trimer. C’est le premier fer au feu. Puis un fer politique qui concerne Kiev. Poutine a besoin de faire la conquête de Kiev intacte. En tout cas, la moins détruite possible pour y installer un gouvernement à sa botte et également pour protéger les monuments historiques qui sont là . D’où les appels des Russes, ces dernières heures, à ce que les civils s’enfuient. Évidemment, une fois qu’ils seront partis, il sera plus facile de faire la conquête de la ville “, conclut le consultant défense TF1-LCI. T F1 | Pierre Servent