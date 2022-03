Guerre en Ukraine : l'armée russe aux portes de Kiev

À Kiev, la guerre est à chaque coin de rue. La tour de télévision de la ville a été visée par les Russes. Moscou intensifie son offensive et le pire est peut-être à venir. Sur les images satellites, 65 kilomètres de convoi russe, de chars, de blindés et de soldats se rapprochent dangereusement de la capitale. L'affrontement paraît inévitable. La résistance s'organise à Kiev. Des tranchées sont creusées autour des zones résidentielles. Des murs de béton sont montés à la hâte. Ici, on sait que l'ennemi n'est pas très loin. Une guerre de position a déjà commencé à moins de 30 kilomètres du centre, à Boutcha où les combats font rage depuis dimanche. Quelques kilomètres plus loin, Borodyanka s'est transformé en champ de bataille ce mardi. Pour freiner l'avancée des troupes russes, certains ponts qui mènent à Kiev comme à Irpin ont été détruit par l'armée ukrainienne. À Brovary, les chasseurs russes ont détruit une base militaire, la dernière protection de la capitale à l'Est. Autre prise stratégique : l'aéroport d'Antonov. L'étau se resserre. La seule sortie sûre de la ville semble être la route E95 au Sud. La fuite s'organise. Les trains de la gare de Kiev étaient plein à craquer. TF1 | Reportage I. Bornacin, J.M. Manat, J.L. Perez, T. Gippet, D. Xainte, S. Chartier, L. Koceir