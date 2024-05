Guerre en Ukraine : l’armée russe avance à Kharkiv

Le rouleau compresseur russe est en marche dans le nord de l’Ukraine. La production d’obus a doublé depuis un an. Les tirs que vous voyez dans les images ouvrent la voie aux tanks russes qui se rapprochent de Kharkiv, la deuxième ville de l’Ukraine. Ils sont à 70 kilomètres. De l’autre côté du front, notre équipe a pu se rendre auprès de civils ukrainiens menacés par ces combats. Une offensive éclaire est partie du territoire russe vendredi dernier. Les forces de Moscou avancent sur deux axes et comptent près de 30 000 hommes, un nouveau front qui s’ajoute à celui de l’est, dans la région d’Adviivka. Depuis la prise de cette ville en février dernier, les Russes avancent inexorablement. Une autre de nos équipes a pu se rendre dans un territoire occupé par la Russie, difficile d'accès. Le drapeau russe flotte sur des villages fantômes. Sur place, les véhicules russes sont équipés de cages pour résister aux drones armés. Les Ukrainiens, eux, disent d’avoir rationné leurs munitions et leurs missiles antiaériens. TF1 | Reportage B. Christal, C. Hurel, G. Garro