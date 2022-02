Guerre en Ukraine : l'armée russe déploie ses troupes dans le Donbass

Des voitures se précipitent sur les routes alors que les bombardements russes se multiplient. On croise aussi de nombreux véhicules militaires. L'armée ukrainienne se déploie à la va-vite. Sur place, les stations-service sont prises d'assaut. Tout le monde est abasourdi. "Ça fait peur. On ne s'attendait pas à ce que nos grands frères russes nous frappent comme ça", déplore un automobiliste ukrainien. En entrant dans la ville de Lyssytchansk, on constate les queues qui se forment devant les banques. En l'espace de deux heures, les boutiques baissent leurs rideaux, les unes après les autres. Soudain, une unité de combat blindé fait son apparition. Elle semble se diriger vers le front. Toute la matinée, nous avons vu des mouvements de chars, de blindés ukrainiens dans ces villes qui sont proches de la frontière. Même si les rapports de force semblent disproportionnés, à l'extrémité est du pays, les soldats du Kiev font leur possible pour résister à l'invasion. Un combat inégal que ces hommes vont essayer de livrer avec courage. TF1 | Reportage M. Scoot, G. Aguerre