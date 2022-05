Guerre en Ukraine : le blé, nouvelle arme de la Russie de Poutine

Près de 25 millions de tonnes de céréales sont piégés dans les sillons des ports ukrainiens. À Odessa, principal port stratégique du pays. Les navires russes contrôlent la mer noire et empêchent toute exportation et prive le monde du blé ukrainien, pourtant essentiel à l’alimentation de nombreux pays. Le blé est la nouvelle arme russe. Pour lever le blocage, la Russie pose ses conditions. Kiev dénonce le chantage de la Russie. Les ONG, elles, craignent d'aller tout droit au désastre. Pour asseoir sa domination sur le marché du blé, la Russie ne bloque pas uniquement les exportations ukrainiennes. Elle bénéficie aussi d'un allié de taille qu'est le climat. Alors que l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Inde connaissent de fortes sècheresses et très peu de récoltes, celle de la Russie s'annonce abondante. Face au risque de crise alimentaire, la Russie pourrait choisir de ne pas vendre son blé aux régions qui lui sont hostiles comme, par exemple, l'Union européenne. Acheter du blé ailleurs qu'en Russie coûtera plus cher, puisqu'il sera plus rare. Une hausse des prix est à prévoir. Celui de la tonne de blé a déjà presque triplé en à peine deux ans. T F1 | Reportage L. Bornacin, J. Garro