Guerre en Ukraine : le chaos et la faim à Izioum

Nous arrivons sur cette place, au cœur d'Izioum, au moment où les premières distributions de vivres commencent. Après cinq mois d'occupation, les civils viennent de trouver la liberté. Le soulagement est immense. Cependant, il n'y a toujours pas assez à manger. Les rations sont rares. Sur les murs, on trouve encore les traces des combats qui ont défiguré la ville. Dans les rues, on retrouve également ce qu'il reste de la présence russe tels que des chars, des camions militaires flambant neuf ou encore des caisses de munitions. L'offensive de l'armée ukrainienne a fait déguerpir l'ennemie avec une vitesse qui a surpris ses combattants. La fuite de l'occupant a été aussi soudaine qu'inattendue. Il faut relancer l'administration de a ville en urgence, au point que le maire d'Izioum reprend ses fonctions à la va-vite, armé d'un pistolet au cas où il faut organiser l'acheminement de l'aide. C'est à l'hôpital que se concentrent les produits alimentaires et les médicaments qui vont soulager la population exténuée. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. TF1 | Reportage M. Scott, F. Petit, G. Haurillon