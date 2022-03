Guerre en Ukraine : le convoi de l'espoir pour 200 réfugiés

Leur courage est salué à leur descente du bus. Ces familles ukrainiennes, des femmes essentiellement avec leurs enfants de bas âge, ont voyagé des jours entiers pour enfin arriver à Metz. Catharina fait partie des 5 000 réfugiés à avoir rejoint la France depuis le début du conflit. Avant cela, ils ont fui l'Ukraine et sont restés ici, à la frontière polonaise, avec l'espoir d'être accueillis dans des familles européennes. Et puis, la délivrance. Ces cars français venus livrer du matériel médical vont pouvoir ramener 237 réfugiés. Exténués, après quinze heures de bus, ils arrivent enfin à Metz, dans ce complexe sportif où ils vont pouvoir dormir, manger et rencontrer pour certains leurs familles d'accueil comme Christelle Gamberoni. Une solution temporaire. Pour Catharina et ses enfants, reconnaissante, mais avec une idée en tête, celle de retrouver son pays quand la guerre sera finie. T F1 | Reportage C. Abel, M. Dupont