Guerre en Ukraine : le journaliste français Frédéric Leclerc-Imhoff tué

L'équipe de journalistes était à bord d'un camion humanitaire blindé quand un obus éclate. Un morceau transperce le pare-brise et touche Frédéric Leclerc-Imhoff au cou, à l'artère. Le caméraman décède sur le coup. Le chauffeur est sonné. L'autre journaliste est légèrement blessé à la jambe. Frédéric Leclerc-Imhoff était âgé de 32 ans. C'est la deuxième fois qu'il partait couvrir le conflit ukrainien. Il avait tourné les images visibles en tête de cet article, il y a quelques semaines et témoignait d'un autre bombardement. La rédaction de BFMTV pour laquelle il travaillait depuis six ans est sous le choc. "Frédéric, ce qu'on peut vous dire, n'était pas une tête brûlée. Ce qui domine chez nous, c'est évidemment plus que la tristesse, le chagrin", dit Marc-Olivier Fogiel, directeur général de BFMTV. L'attaque s'est déroulée à Lyssytchansk, à quelques kilomètres des combats dans le Donbass. La ministre des Affaires étrangères, en déplacement lundi à Kiev, évoque un double crime provenant d'un bombardement russe. "C'est un drame, c'est aussi un crime, tiré sur un convoi d'évacuation comme l'ont fait les forces russes et tué un journaliste, faire des blessés. C'est un crime sur lequel il faudra enquêter. Nous souhaitons donc qu'il y ait une enquête approfondie qui établisse les circonstances de ce drame", affirme Catherine Colonna. Sur Twitter, Emmanuel Macron a présenté ses condoléances. Depuis le début du conflit, huit journalistes ont été tués en Ukraine. TF1 | Reportage A. Tassin, D. Riquois