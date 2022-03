Guerre en Ukraine : le malaise des habitants russophones d'Odessa

Les couleurs de l’Ukraine s’affichent chaque jour un peu plus à Odessa. Pourtant, c’est en Russe que ces combattants civils communiquent entre eux. Ils surveillent un parc du centre-ville à la recherche d’espions russes. Odessa est l’une des villes les plus russophones d’Ukraine, 85% de la population. Mais Pavel nous le martèle, parler Russe ne veut pas dire soutenir Vladimir Poutine. Le Russe, une langue historique dans cette ville fondée par l’impératrice de toutes les Russie, Catherine II. Dans les rayons d’un supermarché pas encore touché par les pénuries, Alexyi s’insurge d'entendre Poutine parler d’une oppression des russophones. En fin d’après-midi, alors que les sirènes résonnent de nouveau, nous nous approchons de ces joueurs d’échecs, eux aussi russophones et imperturbables. T F1 | Reportage